BC da Rússia mantém juros em 16%, mas deixa em aberto nova elevação das taxas em julho

O Banco Central da Rússia decidiu manter sua taxa básica de juros pela quarta vez consecutiva, em 16%, após concluir reunião de política monetária nesta sexta-feira, 7.

Em nota, o BC russo renovou alerta de que a manutenção das condições restritivas terá que ser mantida “por um período significativamente mais longo que o previsto anteriormente” e acrescentou que “deixa em aberto” a possibilidade de elevar os juros na próxima reunião.

De acordo com o comunicado, a decisão reflete uma pausa no processo de desaceleração dos preços e crescimento da demanda doméstica que supera a capacidade de expandir a oferta de bens e serviços. A próxima reunião de juros do BC russo está marcada para 26 de julho.