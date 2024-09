BC da Rússia eleva taxa básica de juros em 100 pontos-base, a 19%, e renova alerta sobre aperto

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/09/2024 - 8:01 Para compartilhar:

O Banco Central (BC) da Rússia elevou sua taxa básica de juros em 100 pontos-base, a 19% ao ano, após concluir reunião de política monetária nesta sexta-feira, 13. A decisão dá continuidade ao ciclo de aperto monetário retomado em julho deste ano e, segundo a instituição, pode ser seguida por novas elevações nos juros.

Em nota, o BC da Rússia frisou que será necessário apertar ainda mais a política monetária para retomar o processo de desinflação no país, reduzir expectativas e inflacionárias e garantir o retorno dos preços à meta de 4% em 2025. “Deixamos em aberto a perspectiva de aumentar a taxa de juros na próxima reunião”, afirmou, renovando alerta.

O comunicado também observou que a inflação anual deve ultrapassar as projeções feitas pelo BC russo em julho, de alta de 6,5% a 7,0%, ao mesmo tempo em que o crescimento da demanda doméstica ainda supera a capacidade de oferta de bens e serviços. “No médio prazo, os riscos para a inflação são de alta, com aumento nas pressões inflacionárias associadas à deterioração das condições do comércio exterior”, avaliou a autoridade monetária.

A próxima decisão do BC da Rússia deve ser divulgada no dia 25 de outubro de 2024.