BC da Rússia corta taxa básica de juros de 7,50% para 7,25% ao ano

O Banco da Rússia voltou a reduzir sua taxa básica de juros em 25 pontos-base nesta sexta-feira, de 7,50% para 7,25% ao ano, após concluir reunião de política monetária nesta sexta-feira. Em junho, um corte de 0,25 ponto porcentual já havia sido efetuado no juro básico.

No comunicado da decisão, o banco central russo apontou que o processo de desaceleração da inflação teve continuidade, embora tenha ponderado que as expectativas de inflação na Rússia permanecem elevadas. Contudo, para a autoridade monetária, o crescimento econômico do país está abaixo das expectativas e, assim, há limitações para os riscos inflacionários no horizonte de curto prazo que vêm tanto da fraqueza da atividade econômica quanto de fatores temporários.

“Se a situação se desenvolver de acordo com o cenário base, o Banco da Rússia admite a possibilidade de redução adicional da taxa básica de juros em uma das próximas reuniões do conselho de política monetária, e uma transição para uma política monetária neutra no primeiro semestre de 2020”, escreveu o banco central no comunicado. De acordo com a autoridade monetária russa, a mudança na política do Federal Reserve (Fed) também reduziu o risco de saída de capitais, o que dá apoio à decisão.