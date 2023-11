BC da Itália lança mostra para ‘alfabetização financeira’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/11/2023 - 17:01 Para compartilhar:

ROMA, 7 NOV (ANSA) – Moedas, tábuas sumérias e livros contábeis que ganham vida, através da tecnologia, para explicar a crianças, jovens e adultos a história da economia e das finanças na Itália e no mundo.

“L’avventura della Moneta” (A aventura da moeda, em português) é a exposição que a Banca d’Italia (Banco Central italiano) organizou no Palazzo delle Esposizioni, em Roma, inaugurada em 31 de outubro e em cartaz até 28 de abril de 2024, para aproximar temas e comportamentos utilizados na vida de todos os dias mas que ainda são um pouco desconhecidos no nosso país, nos últimos lugares nas classificações de educação financeira.

A mostra, com curadoria de Paco Lanciano e Giovanni Carrada e realizada em colaboração com a empresa especial Palaexpo e a secretaria de Cultura de Roma, se desenvolve em nove salas.

Os visitantes, com apoio de um audioguia, dos objetos “revelados” aos poucos, telas e experiências imersivas, viajam através do tempo e do espaço até chegar aos dias atuais.

Na apresentação à imprensa, o diretor-geral de Banca d’Italia, Luigi Signorini, destacou que a iniciativa quer antecipar a criação do Museu da Moeda que será criado ali perto, como parte dos esforços da instituição financeira para aumentar a consciência e a alfabetização financeira. (ANSA).

