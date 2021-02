BC da Itália diz que país precisa de coesão para reduzir dívidas

ROMA, 6 FEV (ANSA) – O presidente do Banco Central da Itália, Ignazio Visco, afirmou neste sábado (6) que o país europeu precisa encontrar uma coesão necessária para retomar o crescimento e reduzir a dívida pública que aumentou em decorrência da pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2).

“Não podemos cultivar a ilusão de que a dívida pública pode aumentar indefinidamente”, disse o italiano na conferência anual Assiom-Forex.

Para o executivo, a economia da Itália tem “mostrado resiliência” e, agora, o país precisa “encontrar a coesão necessária para retomar o desenvolvimento, aproveitando a oportunidade oferecida pela resposta da União Europeia e enfrentando os problemas estruturais que estão a travando”.

A dívida pública da Itália deve se aproximar de 160% do Produto Interno Bruto (PIB) no final deste ano, representando um grande desafio para uma economia estagnada nos últimos 10 anos.

Segundo Visco, deve haver “uma estratégia comum, que tenha como centro os desafios da sustentabilidade ambiental e da transição digital”.

“A pandemia, com seus enormes custos econômicos e humanos, não foi superada e as margens de incerteza quanto à sua evolução continuam altas, mas é possível, cultivando uma visão de longo prazo, fazer melhor do que as projeções de tendência sugerem para a economia”, enfatizou.

A Itália enfrenta uma nova crise política que provocou a renúncia do então primeiro-ministro Giuseppe Conte e fez o presidente da Itália, Sergio Mattarella, convocar o ex-chefe do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, para formar um novo governo.

“Com a melhoria da situação econômica, uma estratégia adequada de reequilíbrio gradual das finanças públicas poderá reforçar estes efeitos de confiança e acelerar ainda mais a redução da relação dívida / produto”, finalizou. (ANSA)

