BC da Índia mantém taxa básica de juros em 5,15%, como previsto

O Banco da Reserva da Índia (RBI, pela sigla em inglês) manteve hoje sua taxa básica de juros inalterada, em 5,15%, com o argumento de que a decisão está em linha com o objetivo de atingir sua meta de inflação no médio prazo e, ao mesmo tempo, sustentar o crescimento econômico.

O anúncio do BC indiano veio em linha com a expectativa de 11 analistas consultados pelo The Wall Street Journal.

O RBI busca que a inflação doméstica ao consumidor fique em torno de 4% e prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) da Índia crescerá 6% no ano fiscal de 2021. Fonte: Dow Jones Newswires.