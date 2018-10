BC da Índia decide manter taxa básica de juros em 6,5%

O Banco Central da Índia (RBI, na sigla em inglês) decidiu nesta sexta-feira manter a taxa básica de juros em 6,5%, contrariando a expectativa majoritária no mercado de uma elevação de 0,25 ponto porcentual. A decisão foi tomada por cinco dos seis dirigentes. A instituição ainda reduziu sua projeção para a inflação ao consumidor na segunda metade do atual ano fiscal, de 4,8% anteriormente para entre 3,9% e 4,5%. Além disso, manteve projeção de crescimento de 7,4% do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano fiscal.

O BC indiano diz que seguirá atento à perspectiva para a inflação nos próximos meses, mas aponta que a projeção para alta nos preços diminuiu por causa dos alimentos. Segundo o RBI, a rupia fraca deve representar um benefício modesto, diante do enfraquecimento do comércio global e da escalada na aplicação de tarifas. De qualquer modo, o BC também diz que a atividade econômica global tem resistido às tensões comerciais.