BC da Índia continuará flexível enquanto combate inflação, diz presidente da instituição

MUMBAI (Reuters) – O banco central da Índia continuará calibrando a política monetária para preservar e promover a estabilidade macroeconômica enquanto reduz a inflação e permanecerá flexível em sua abordagem, disse o presidente do BC, Shaktikanta Das, neste sábado.

A economia global está passando por um momento incerto e as preocupações com o crescimento e a inflação persistem, mas o banco central acredita que pode haver alguma pausa no aumento dos preços nos próximos meses, disse Das em um fórum econômico em Nova Delhi.

A inflação no varejo diminuiu marginalmente em maio, depois de atingir uma máxima em oito anos de 7,79% em abril, mas permaneceu acima da faixa de tolerância do banco central, de 2% a 6%, pelo quinto mês.