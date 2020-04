BC da França prevê contração de 6% do PIB no 1º trimestre

O Banco da França, o banco central francês, previu nesta terça-feira que o Produto Interno Bruto (PIB) do país sofrerá contração de 6% no primeiro trimestre, a maior desde a Segunda Guerra Mundial.

A forte queda se deve às medidas de contenção adotadas pelo governo francês em 17 de março numa tentativa de conter a disseminação do coronavírus. As medidas vencem no dia 15 de abril, mas Paris já alertou que poderá estendê-las.

Cada duas semanas de bloqueio podem reduzir a atividade econômica anual em 1,5%, estimou o BC francês, em linha com os cálculos do instituto de estatísticas do país, o Insee. Fonte: Dow Jones Newswires.