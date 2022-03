BC da França calcula impacto da guerra na Ucrânia no crescimento em ao menos 0,5 p.p

PARIS (Reuters) – As consequências econômicas da crise na Ucrânia podem cortar ao menos 0,5 ponto percentual do crescimento da França este ano e ampliar a pressão inflacionária, disse o banco central no domingo.

Diante da incerteza gerada pela invasão da Ucrânia pela Rússia, o Banco da França divulgou dois cenários econômicos, um com base nas condições do final de fevereiro e um segundo assumindo um contexto mais deteriorado devido ao conflito.

O banco calculou o crescimento do Produto Interno Bruto este ano em 3,4% no primeiro cenário e em 2,8% no segundo, contra expansão de 3,9% esperada antes do início da guerra.

“Para resumir, dependendo do cenário, perderíamos meio ponto ou um ponto no crescimento do ano”, disse o presidente do Banco da França, François Villeroy de Galhau, ao jornal Le Parisien.

(Reportagem de Gus Trompiz, Leigh Thomas e Bertrand Boucey)

