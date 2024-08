Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/08/2024 - 7:17 Para compartilhar:

O banco central da Coreia do Sul (BoK, na sigla em inglês) manteve os juros básicos inalterados em 3,50% ao ano, em decisão divulgada nesta quinta-feira, 22. Foi a 13ª vez seguida que a taxa foi mantida – a maior sequência registrada no país. O BoK reduziu a previsão de inflação para 2024 para 2,5% e a do Produto Interno Bruto (PIB) para 2,4%. Em maio, as projeções eram de 2,6% e 2,5%, respectivamente. Fonte: Dow Jones Newswires.