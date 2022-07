BC da Colômbia eleva taxa básica de juros a 9%

BOGOTÁ (Reuters) – A diretoria do banco central da Colômbia elevou a taxa básica de juros em 1,50 ponto percentual nesta sexta-feira, para 9%, em linha com as expectativas do mercado, levando os custos dos empréstimos ao nível mais alto desde fevereiro de 2009, conforme responde a pressões inflacionárias persistentes.







As autoridades ficaram divididas sobre a intensidade do aumento de juro, com seis apoiando a dose de 1,50 ponto, enquanto outro membro do banco central votou por ajuste mais moderado, de 1 ponto.

Dez de 14 analistas consultados pela Reuters previam que o banco central aumentaria sua taxa básica em 1,50 ponto percentual.

A equipe técnica do banco central também elevou sua estimativa de crescimento para a Colômbia em 2022 para 6,9%, de 6,3% anteriormente.

(Por Carlos Vargas e Nelson Bocanegra)