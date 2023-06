BC da Colômbia decide por unanimidade manter taxa de juros em 13,25% ao ano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/06/2023 - 15:41 Compartilhe

O Banco Central da Colômbia manteve sua taxa básica de juros a 13,25% ao ano, em uma decisão unânime. No comunicado oficial, a autoridade destaca que a inflação continuou a cair em maio, liderada pelos preços mais baixos dos alimentos. No entanto, as taxas dos itens regulados e serviços aumentaram, e as medidas de inflação total (12,4%) e núcleos (10,5%) seguem distantes da meta de 3,0%.

Nos últimos meses, o peso colombiano se valorizou significativamente e os prêmios de risco para a Colômbia diminuíram substancialmente, aponta o banco central. “Isso ocorreu em um contexto de alta incerteza na economia global e redução dos preços internacionais do petróleo”, afirma o órgão.

O PIB da Colômbia registrou crescimento anual de 3,0% no primeiro trimestre de 2023. A moderação do dinamismo da procura interna induziu um ajustamento significativo do desequilíbrio externo do país, cujo déficit da balança corrente caiu para 4,2% do PIB no primeiro trimestre de 2023, face a um déficit de 6,2% em 2022, aponta o banco central.

O Ministro da Fazenda da Colômbia, Ricardo Bonilla, destacou, em coletiva de imprensa, que a decisão foi unânime e que vem após dois meses consecutivos de desaceleração na inflação do país.

