BC da Colômbia decide cortar a taxa básica de juros de 2,25% a 2,00%

O Banco Central da Colômbia decidiu nesta segunda-feira, 31, por unanimidade, reduzir sua taxa básica de juros de 2,25% a 2,00%. Em comunicado, a instituição nota que tomou em conta o quadro de inflação modesta, com expectativas de inflação no fim deste ano em 2,87% (a meta do BC é de 3% neste ano no país).

Além disso, aponta que o crescimento no segundo trimestre confirma “uma demanda agregada frágil, e excesso de capacidade produtiva”.

Para o BC da Colômbia, os dados de junho reiteraram a deterioração do mercado laboral, bem como a redução dos salários.

Já as condições dos mercados financeiros têm melhorado, aponta, em um quadro de “acesso adequado ao financiamento externo” e de alta liquidez nos mercados internacionais.

O BC argumenta que o balanço de riscos sugere a conveniência de dar um impulso adicional à economia, por isso o corte de juros.

“O impacto da política monetária será maior na medida em que as condições da pandemia permitam continuar a reabertura gradual dos distintos setores”, lembra ainda a instituição.

