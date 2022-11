BC da China oferecerá empréstimos baratos para apoiar títulos de incorporadoras, dizem fontes

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 25/11/2022 - 9:52 Compartilhe

Por Julie Zhu e Engen Tham

HONG KONG/XANGAI (Reuters) – O banco central da China oferecerá empréstimos baratos a empresas financeiras para a compra de títulos emitidos por incorporadoras imobiliárias, disseram quatro pessoas com conhecimento direto do assunto, marcando o suporte mais forte até agora para o setor atingido pela crise.

O Banco do Povo da China espera que os empréstimos aumentem a confiança do mercado em relação ao setor imobiliário, que está altamente endividado e passou de crise em crise ao longo do último ano. O banco central também espera que a medida salve várias incorporadoras privadas, disseram as fontes, que pediram para não ser identificadas porque não estavam autorizadas a falar com a imprensa.

A China aumentou o apoio nas últimas semanas para o setor imobiliário, um pilar que responde por cerca de 25% da segunda maior economia do mundo. Muitas incorporadoras não cumpriram suas obrigações de dívida e foram forçadas a interromper as construções.

Os maiores bancos do país prometeram esta semana pelo menos 162 bilhões de dólares em crédito para empresas do setor imobiliário.

(Reportagem de Julie Zhu em Hong Kong e Engen Tham em Xangai; Reportagem adicional Kevin Huang em Pequim)

