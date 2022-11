BC da China emprestará US$28 bi a bancos para conclusão de moradias

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 21/11/2022 - 15:45 Compartilhe

PEQUIM (Reuters) – O banco central chinês vai liberar 200 bilhões de iuanes (27,92 bilhões de dólares) em empréstimos a seis bancos de varejo para a conclusão de habitações, disse o vice-presidente da instituição, Pan Gongsheng, segundo publicação do jornal estatal Economic Daily nesta segunda-feira.

As autoridades chinesas estão conversando com os bancos sobre um plano operacional concreto para a medida e irão apresentá-la oficialmente no curto prazo, disse Pan durante uma reunião conjunta entre o Banco Popular da China e a Comissão Reguladora de Bancos e Seguros do país.

O movimento visa reduzir a possibilidade de alastramento de riscos imobiliários, proteger os direitos e interesses legítimos dos proprietários e apoiar a demanda por moradias entre novos compradores e a necessidade de melhorar as condições de vida atuais, disse Pan.

Pan acrescentou que filiais no exterior dos principais bancos devem elevar a ajuda em garantias onshore de empréstimos offshore tomados por empresas imobiliárias de alta qualidade.

Na semana passada, a Reuters informou que os reguladores chineses elaboraram 16 medidas, incluindo extensões de pagamento de empréstimos, como parte de um pacote de resgate destinado a aumentar a liquidez no setor imobiliário.

(Por Ella Cao, Liangping Gao e Twinnie Siu)

