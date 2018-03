BC da China eleva para 2,55% juros interbancários de referência de 7 dias

O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) elevou os juros de curto prazo do sistema interbancário em 0,05 ponto porcentual. A taxa de recompra reversa de sete dias passou de 2,50% para 2,55%. O movimento do PBoC vem na esteira da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), que elevou a taxa de juros em 0,25 ponto porcentual na tarde desta quarta-feira para a faixa entre 1,50% e 1,75%.

O PBoC usa os acordos de recompra reversa de bônus em suas operações diárias de mercado de capitais, em um esforço para ajustar o fornecimento de caixa ao sistema financeiro da China. Oficialmente, o banco central chinês ainda considera suas taxas de empréstimo e de depósito de um ano como as taxas de referência da política monetária, embora a relevância das taxas de empréstimo tenha diminuído enquanto os mercados financeiros da China se expandiam e os ciclos econômicos aceleravam.