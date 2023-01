BC da China aumenta injeção de liquidez de curto prazo antes de feriado prolongado

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 11/01/2023 - 8:12 Compartilhe





XANGAI (Reuters) – O banco central da China aumentou a injeção de liquidez nesta quarta-feira, oferecendo pela primeira vez este ano novos fundos ao sistema bancário para ajudar a atender à demanda sazonal antes de feriado prolongado.

O Banco do Povo da China injetou 87 bilhões de iuanes (12,84 bilhões de dólares) através de acordos de recompra reversa em operações de mercado aberto, de acordo com comunicado online.

O banco central acrescentou que o movimento é para “manter uma liquidez razoavelmente ampla” no sistema bancário.





Os participantes do mercado acreditam que a injeção de dinheiro é para ajudar a contrabalançar a demanda antes do feriado de uma semana do Ano Novo Lunar, que começa em 21 de janeiro deste ano.

Com 14 bilhões de iuanes de recompras reversas vencendo nesta quarta-feira, o banco central injetou um total líquido de 71 bilhões de iuanes no dia, fazendo a primeira oferta líquida diária de fundos deste ano.

(Reportagem de Winni Zhou e Brenda Goh)





