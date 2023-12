BC dá aval a Nubank para metodologia que reduz exigência de capital em milhões de dólares

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/12/2023 - 9:22 Para compartilhar:

O Nubank, com ações listadas na Bolsa de Nova York (Nyse), informou na noite desta sexta-feira (29) que o Banco Central (BC) aprovou uma alteração que diminui as exigências de capital de risco operacional do seu negócio no Brasil. A mudança integra o novo arcabouço regulatório como parte do conjunto das regras de Basileia III, resposta internacional à crise financeira global de 2009.

Na prática, trata-se de uma mudança de metodologia e que está sendo adotada em todo o mercado. O Nubank explica em comunicado que vai passar a adotar a chamada Abordagem Padronizada Alternativa (ASA, na sigla em inglês) no lugar da Abordagem do Indicador Básico (BIA, em inglês) no cálculo da parcela dos ativos ponderados pelo risco associados à determinação da exigência de capital de risco operacional para o conglomerado prudencial do Nu Brasil.

Caso o novo formato já estivesse em vigor no fim de setembro, o capital exigido do Nu Brasil teria sido reduzido em US$ 152 milhões, segundo a empresa. Já o índice de adequação de capital (CAR, em inglês) seria de 12,5%, sem considerar o excesso de capital detido pela Nu Holdings, de US$ 2,3 bilhões, ao fim de setembro último.

