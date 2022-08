BC da Austrália (RBA) eleva taxa básica de juros de 1,35% para 1,85%

O Banco Central da Austrália (RBA, na sigla em inglês) decidiu elevar a taxa básica de juros em 0,5 ponto porcentual, de 1,35% para 1,85%, em sua reunião de política monetária nesta terça-feira, 2. Na última alta de juros, a autoridade monetária já havia elevado a taxa em 50 pontos base, de 0,85% para 1,35%. O RBA espera tomar mais medidas no processo de normalização das condições monetárias na Austrália nos próximos meses.







O tamanho e o momento de aumentos futuros das taxas de juros serão guiados pelos dados recebidos e pela avaliação do Conselho sobre as perspectivas para a inflação e o mercado de trabalho, disse o presidente do RBA, Philip Low, em comunicado. Sobre o mercado de trabalho, Low aponta que há aperto no momento, e que, em 3,5%, a taxa de desemprego no país é a menor em 50 anos.

O banco central espera que a inflação tenha um pico na Austrália no mais tarde neste ano e que caia de volta à faixa alvo, ficando entre 2 e 3%. “A esperada moderação da inflação reflete a resolução em curso dos problemas do lado da oferta global, a estabilização dos preços das commodities e o impacto do aumento das taxas de juros”, aponta Low.