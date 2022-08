BC da Argentina deve subir juros nesta semana, dizem operadores

reuters 09/08/2022 - 18:10 Compartilhe

Por Jorge Otaola

BUENOS AIRES (Reuters) – O banco central da Argentina deve aumentar sua taxa básica de juros em 600 pontos-base nesta semana para combater a alta inflação do país, disseram participantes do mercado à Reuters nesta terça-feira.

Analistas e operadores locais consultados pela Reuters concordaram que o banco poderia elevar a taxa anual nominal de 60% para 66%.

A decisão visa combater a alta e persistente inflação do país, que em julho deve ser de 7,2%, mostrou uma pesquisa da Reuters. O governo publicará seus números de inflação de julho na quinta-feira.

No fim de julho, o banco elevou a taxa em 800 pontos-base, em meio a uma reforma ministerial com o objetivo de conter a crise econômica que o país enfrenta.

O recém-nomeado “superministro” da economia, Sergio Massa, disse que seu mandato é estabilizar a situação do país reduzindo o déficit fiscal, fortalecendo as escassas reservas do banco central e reduzindo a inflação.