BC da Alemanha corta projeções para economia, espera estagnação e vê risco por tarifas dos EUA

13/12/2024

O banco central da Alemanha, conhecido como Bundesbank, cortou as projeções para o desempenho da maior economia da Europa nos próximos anos, com expectativa de que a atividade fique estagnada até meados do ano que vem.

Em relatório divulgado nesta sexta-feira, 13,, a instituição prevê que o Produto Interno (PIB) alemão encolherá 0,2% em 2024, comparado com estimativa de expansão de 0,3% informada em junho. A autoridade monetária também cortou drasticamente a previsão para o crescimento em 2025 (de 1,1% para 0,2%) e em 2026 (de 1,4% para 0,8%), sempre em termos ajustados. Para 2027, o BC vê alta de 0,9%.

“A economia alemã não está apenas lidando com ventos contrários econômicos persistentes, mas também com problemas estruturais”, afirmou o presidente do Bundsbank, Joachim Nagel.

O banco central também reduziu previsões para o índice de preços ao consumidor (CPI) harmonizado da Alemanha, de 2,8% para 2,5% em 2024 e de 2,7% para 2,4% em 2025.

O Bundersbank alerta para o risco de forte impacto de uma postura comercial restritiva do presidente eleito dos EUA, Donald Trump. A instituição assume que o republicano adotará tarifa de 10% contra produtos alemães. Neste cenário, as medidas poderiam reduzir o PIB do país europeu entre 1,3% e 1,4% até 2027, segundo modelos.