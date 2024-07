BC da África do Sul mantém taxa básica de juros em 8,25%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/07/2024 - 10:58 Para compartilhar:

O Banco Central da África do Sul (SARB) manteve inalterada em 8,25% sua taxa básica de juros, em decisão divulgada nesta quinta-feira, 18. Em comunicado, a autoridade monetária informou que a decisão foi tomada por quatro votos pela manutenção e dois pela redução de 0,25 ponto porcentual.

A instituição destacou progresso na redução da inflação ao redor do mundo, mas disse ser evidente que a batalha contra o aumento generalizado de preços não está vencida e, portanto, é necessário manter os juros globais elevados. No que diz respeito à África do Sul, o BC pontuou que as expectativas de inflação ainda estão “desconfortavelmente acima da meta de 4,5%” e das próprias projeções de inflação da instituição.

“As decisões do Comitê de Política Monetária continuarão a depender de dados e a serem sensíveis ao equilíbrio dos riscos para as perspectivas econômicas”, informa o texto.