BC corrige: Pix atinge novo recorde de transações diárias, com 224,2 milhões na sexta-feira

Estadão Conteúdo
08/07/2024 - 9:45

A assessoria do Banco Central corrigiu uma informação que constava na nota publicada nesta segunda-feira, 8, mais cedo. O volume de transações diárias do Pix atingiu 224,2 milhões na sexta-feira, 5 – e não 223,1 milhões, como constava. Segue a nota corrigida.

O Banco Central informou nesta segunda-feira, 8, que registrou 224,2 milhões de transações com Pix na última sexta-feira, 5, o novo recorde diário. Antes, o volume mais alto havia sido contabilizado no dia 7 de junho, com 206,8 milhões de transações. “Os números são mais uma demonstração da importância do Pix como infraestrutura digital pública, para a promoção da inclusão financeira, da inovação e da concorrência na prestação de serviços de pagamentos no Brasil”, diz o BC, em nota.