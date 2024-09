BC: Copom avalia que balanço de riscos está assimétrico para cima

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/09/2024 - 19:10 Para compartilhar:

Pela primeira vez nos últimos meses, o Comitê de Política Monetária (Copom) avaliou nesta quarta-feira, 18, que o balanço de riscos para seus cenários prospectivos para a inflação está assimétrico para cima. Entre os riscos de alta, conforme comunicado que informou aumento de 0,25 pp da Selic, para 10,75% ao ano, está uma desancoragem das expectativas de inflação por período mais prolongado.

O colegiado também apontou como risco altista uma maior resiliência na inflação de serviços do que a projetada em função de um hiato do produto mais apertado. Por fim, mencionou uma conjunção de políticas econômicas externa e interna que tenham impacto inflacionário. Como exemplo, citou a possibilidade de uma taxa de câmbio “persistentemente mais depreciada”.

Já entre os riscos de baixa que ainda estão no horizonte, o BC ressaltou a desaceleração da atividade econômica global mais acentuada do que a projetada e o fato de os impactos do aperto monetário sobre a desinflação global se mostrarem mais fortes do que o esperado.