BC: Copom antevê ajuste de menor magnitude na próxima reunião

O Comitê de Política Monetária (Copom) adiantou nesta quarta-feira, 19, que deve promover um ajuste de menor magnitude da Selic na próxima reunião, marcada para maio, conforme comunicado divulgado há pouco após a decisão de aumentar a Selic em 1 ponto porcentual, para 14,25% ao ano. Os detalhes da decisão serão conhecidos na terça-feira da semana que vem (25), quando será divulgada a ata da reunião.

“Diante da continuidade do cenário adverso para a convergência da inflação, da elevada incerteza e das defasagens inerentes ao ciclo de aperto monetário em curso, o Comitê antevê, em se confirmando o cenário esperado, um ajuste de menor magnitude na próxima reunião”, trouxe o documento.

Para além da próxima reunião, o Comitê reforçou que a magnitude total do ciclo de aperto monetário será ditada pelo “firme compromisso de convergência da inflação à meta”. O movimento também dependerá, de acordo com o colegiado, da evolução da dinâmica da inflação, em especial dos componentes mais sensíveis à atividade econômica e à política monetária, das projeções de inflação, das expectativas de inflação, do hiato do produto e do balanço de riscos.