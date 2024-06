BC: com meta contínua, Relatório de Inflação passa a se chamar Relatório de Política Monetária

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/06/2024 - 13:40 Para compartilhar:

O Banco Central esclareceu nesta quarta-feira, 26, após a publicação do decreto que estabelece a meta contínua de inflação, que o Relatório Trimestral de Inflação passará a se chamar Relatório de Política Monetária.

“Em linha com a prática internacional, o Relatório de Inflação passará a se chamar Relatório de Política Monetária. Sistemática de divulgação será a mesma do Relatório de Inflação”, diz informe compartilhado pela assessoria de imprensa da autoridade monetária.

O novo sistema de meta de inflação entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025, com centro do alvo e o intervalo de tolerância definidos pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), mediante proposta do ministro da Fazenda.

O cumprimento da meta será apurado com base na inflação acumulada em 12 meses em um índice de inflação definido pelo CMN – ela será considerada descumprida se houver desvio por seis meses consecutivos do intervalo de tolerância.

O BC terá de divulgar, a partir de 2025, até o último dia útil de cada trimestre civil, o novo Relatório de Política Monetária, que trará o desempenho da nova sistemática da meta, os resultados das decisões passadas de política monetária e a avaliação prospectiva da inflação.