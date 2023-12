Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/12/2023 - 9:02 Para compartilhar:

O Banco do Povo da China (PBoC) injetou nesta quinta-feira 421 bilhões de yuans no sistema, por meio de operações de recompra (repo) reversa, com objetivo de manter uma “razoável e suficiente” liquidez neste fim de ano.

Segundo comunicado, a autoridade monetária 195 bilhões de yuans em repos reversas de 7 dias, sob juro de 1,80%.

O BC chinês também adicionou 226 bilhões de yuans em operações de 14 dias, a uma taxa de 1,95%.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias