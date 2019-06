BC chinês faz injeções equivalentes a US$ 40,6 bilhões

O Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) informou que injetou hoje um total de 280 bilhões de yuans (US$ 40,6 bilhões) em liquidez por meio de operações no mercado aberto, numa tentativa de manter liquidez constante no sistema bancário local.

Em comunicado, o PBoC detalhou que liberou 240 bilhões de yuans através de sua linha crédito de médio prazo. Os recursos vencem em um ano e foram repassados a uma taxa de juros de 3,3%, as mesmas condições de operações anteriores. Segundo o PBoC, 200 bilhões em yuans em crédito de médio prazo vencem hoje e os 40 bilhões adicionais serão oferecidos a bancos de pequeno e médio portes.

Além disso, o PBoC injetou outros 40 bilhões de yuans em contratos de recompra reversa (os chamados “repos”). Os repos têm juro de 2,7% e vencem em 14 dias. Fonte: Dow Jones Newswires.