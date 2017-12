BC chinês faz 1ª primeira injeção no sistema financeiro em duas semanas

O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) fez hoje uma pequena injeção de liquidez no sistema financeiro, a primeira em duas semanas, à espera da reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA). A expectativa é que o Fed eleve juros pela terceira vez este ano ao final de seu encontro de dois dias, na quarta-feira (13).

O PBoC injetou o montante simbólico de 20 bilhões de yuans (US$ 3,02 bilhões) no mercado monetário nesta segunda-feira, após resgatar um total de 550 bilhões de yuans nas duas últimas semanas.

A falta de atuação recente do BC chinês tem sido vista por analistas como uma forma de preservar munição para sustentar os mercados na esteira do provável aumento de juros do Fed. Fonte: Dow Jones Newswires.