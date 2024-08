BC chinês fará teste de estresse para examinar risco de títulos em instituições financeiras

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/08/2024 - 10:55 Para compartilhar:

O Banco do Povo da China (PBoC) pretende conduzir testes de estresse sobre a exposição de instituições financeiras a participações em títulos do Tesouro local, como parte de seus esforços para conter riscos no setor bancário do país. O PBoC disse em seu relatório trimestral de política monetária que as verificações planejadas visam evitar riscos decorrentes de potenciais flutuações de taxas no futuro, que podem prejudicar os preços dos títulos e causar perdas financeiras para os investidores.

Para economistas do Goldman Sachs, as declarações sinalizam a preocupação do banco central com os riscos de marcação a mercado nos portfólios de títulos dos bancos chineses, que poderiam desencadear um colapso semelhante ao do Silicon Valley Bank, em 2023.

O credor dos EUA falhou em março passado quando, depois de ter mantido alto nível de títulos do Tesouro norte-americano e títulos lastreados pelo governo, as taxas de juros começaram a subir rapidamente e ele teve que vender ativos com prejuízo enquanto enfrentava uma onda de solicitações de retirada de depósitos.

O relatório do PBoC veio depois que um regulador interbancário disse na semana passada que está investigando quatro bancos comerciais rurais por potencial manipulação do mercado de títulos.

Os reguladores também pediram às empresas de fundos mútuos que limitassem a duração de seus novos fundos de títulos a dois anos, um limite que restringiria ainda mais o investimento dos fundos em notas de prazo mais longo. Fonte: Dow Jones Newswires