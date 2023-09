BC chinês e regulador dialogam com bancos estrangeiros sobre financiamento a empresas locais

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/09/2023 - 12:50 Compartilhe

O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) e a Administração Estatal Cambial da China realizaram um encontro entre instituições financeiras estrangeiras e empresas que recebem financiamento do exterior, informa o próprio banco central chinês em comunicado.

O evento ocorreu com foco em ouvir opiniões relevantes e sugestões sobre como aumentar o apoio financeiro e estabilizar o comércio exterior e o investimento vindo de fora do país, diz o texto.

JPMorgan, HSBC, Deutsche Bank, BNP Paribas, UBS Securities, Mitsubishi UFJ Bank, Tesla, BASF, Trafigura, Schneider e outras empresas estrangeiras estavam representadas.

O governo chinês diz que atrair ativamente e utilizar investimento estrangeiro é uma parte importante da abertura e do novo sistema econômico do país. E menciona um trabalho para expandir acesso de mercado ao setor de serviços financeiros, abrir o mercado financeiro e realizar reformas no sistema de gerenciamento cambial.

