BC chinês diz que manterá yuan estável, com política monetária flexível, precisa e efetiva

10/05/2024 - 11:06

O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) reiterou seu compromisso de manter a estabilidade do yuan e do mercado financeiro chinês, por meio de uma política monetária “flexível, apropriada, precisa e efetiva”, segundo relatório divulgado nesta sexta-feira, 10. O documento apresenta resultados das políticas implementadas no primeiro trimestre de 2024 e destaca planos do banco central para o restante do ano.

A estabilidade do yuan foi apontada como uma das prioridades centrais. “Devemos insistir que o mercado atue decisivamente nas taxas de câmbio, dando poder total para a função regulatória cambial na macroeconomia e no balanço de pagamentos, ao mesmo tempo que prevenimos risco de elevação exagerada das taxas”, afirmou o PBoC, em nota.

O BC chinês também pretende “guiar os ajustes e otimização da estrutura de crédito”, ao estabelecer reempréstimos no valor de 500 bilhões de yuans (US$ 69,2 bilhões) para inovação e transformação tecnológica e relaxando os padrões para pequenos e micro empréstimos.

De acordo com o banco central, os efeitos das mudanças na política monetária “estão surgindo gradualmente” e reformas nas taxas de juros devem continuar a ser aprofundadas para reduzir custos de crédito para empresas e famílias.

Simultaneamente, o PBoC deve monitorar e endereçar “apropriadamente” riscos em “regiões e instituições centrais” ao resolver problemas relacionados a dívidas e fortalecer o sistema de estabilidade financeira.