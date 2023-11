BC chinês diz que atua para manter crescimento do PIB e do crédito em nível ‘razoável’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/11/2023 - 10:11 Para compartilhar:

O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) afirma que atua para manter o crescimento econômico e do crédito do país em nível “razoável”. Em comunicado sobre seu Relatório de Implementação da Política Monetária, o PBoC diz que suas políticas têm sido eficazes e, entre seus objetivos, cita manter esse crescimento em nível adequado da economia e do crédito; a promoção de um recuo nos custos de financiamento para a economia real; e usar instrumentos de política monetária adequados para o quadro.

O BC chinês menciona ainda a intenção de elevar esforços para apoiar o financiamento de empresas baseadas em tecnologia, bem como de instrumentos para reduzir emissões de carbono.

O PBoC vê a China com bom impulso na recuperação econômica, mas também desafios com a retomada irregular global e uma “fundação instável para a recuperação da economia doméstica”.

