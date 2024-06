BC chinês discute políticas de apoio ao setor imobiliário do país

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/06/2024 - 11:55 Para compartilhar:

O mercado imobiliário entrou na pauta da reunião do Banco do Povo da China (PBoC), nesta quarta-feira, 12, de acordo com divulgação realizada nest quarta-feira, 12, pelo BC chinês. “O setor imobiliário está relacionado ao funcionamento econômico global e à estabilidade financeira”, diz um trecho do comunicado, numa clara sinalização de que as autoridades chinesas não apenas estão preocupadas, como buscam saídas para a crise imobiliária vivida no país, desde que a gigante imobiliária Evergrande, entrou crise de inadimplência e teve a falência decretada em janeiro deste ano, soma cerca de US$ 300 bilhões.

Uma das medidas em debate é o estabelecimento de refinanciamento para habitação a preços acessíveis e o incentivo às instituições financeiras para que apoiem as empresas estatais locais na aquisição de habitação comercial existente a preços razoáveis.

Mais que isso, a reunião do PBoC fala em uma política de desenvolvimento imobiliário que reduza os estoques de habitação comercial existente, “através de métodos orientados para o mercado, aumentando a oferta de habitação a preços acessíveis e apoiando a entrega garantida de habitação”.

Além dos membros do PBoC, e de autoridades políticas, o Banco Industrial e Comercial da China e o Banco de Construção da China também participaram da reunião.