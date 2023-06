BC chinês corta juros de linha de crédito de curto prazo após redução em taxa de recompra

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/06/2023 - 12:55 Compartilhe

O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) cortou, nesta terça-feira, os juros da Linha de Crédito Permanente (SLF, na sigla em inglês) em 10 pontos-base, conforme noticiado por múltiplos veículos da imprensa local. Com isso, a taxa da SLF overnight caiu a 2,75%, de 7 dias cedeu a 2,90% e de 1 mês recuou a 3,25%.

Mais cedo, o BC chinês já havia anunciado a redução da taxa de recompra reversa de 7 dias, de 2,00% para 1,90%, em uma medida que visa injetar 2 bilhões de yuans em liquidez no mercado.

As ações alimentaram esperanças no mercado de que Pequim recorrerá a uma série de estímulos para tentar revigorar a segunda maior economia do planeta, que tem dado sinais de desaceleração.

Na próxima quinta-feira, o PBoC definirá a taxa de empréstimo de médio prazo (MLF, na sigla em inglês), que fornecerá indícios sobre a trajetória da sua principal referência de juros (LPR), a ser definida na semana que vem.

