BC chinês compra US$ 28,5 bilhões em títulos do Tesouro em setembro

O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) comprou 200 bilhões de yuans líquidos (US$ 28,52 bilhões) em títulos do Tesouro em setembro, o dobro da compra de agosto que foi de 100 bilhões de yuans líquidos, de acordo com informações divulgadas nesta segunda-feira. Segundo o BC chinês, a medida tinha como objetivo intensificar o ajuste anticíclico da política monetária e manter uma liquidez razoável no sistema bancário.

O PBoC tem feito um alerta sobre os riscos financeiros de um aumento nos preços dos títulos da China, o que fez com que os rendimentos ficassem reduzidos. No entanto, na semana passada, os rendimentos se recuperaram das baixas históricas após o anúncio com medidas de estímulo para a economia chinesa. Fonte: Dow Jones Newswires