BC chinês anuncia corte de 20 pontos-base em taxas de juros de curto prazo

O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) anunciou cortes de juros em outro conjunto de taxas de política monetária, horas depois de confirmar reduções anunciadas anteriormente nesta semana. O BC chinês cortou em 20 pontos-base (pb) taxas de juros de curto prazo, reduzindo os custos de empréstimo de sua linha de crédito permanente overnight, de sete dias e de um mês para 2,35%, 2,50% e 2,85%, respectivamente.

O governo da China acelerou a implementação de medidas de estímulos esta semana para impulsionar a economia em dificuldades, com o principal órgão decisório do país, o Politburo, prometendo em uma reunião de quinta-feira introduzir ainda mais medidas de suporte fiscal e monetário.

Formalização mais cedo

Mais cedo, também nesta sexta-feira, o PBoC formalizou o corte da sua principal taxa básica de juros e a redução do compulsório bancário, cumprindo seu compromisso assumido no início desta semana de fornecer mais apoio à economia em desaceleração.

O presidente do PBoC, Pan Gongsheng, anunciou essas medidas em uma reunião na terça-feira, que deu início a uma série de estímulos nesta semana com o objetivo de fortalecer a economia enfraquecida da China. Elas, contudo, ainda não tinham datas para serem efetivadas, o que ocorreu nesta sexta-feira.

O PBoC reduziu o índice de reservas obrigatórias dos bancos em 0,5 ponto porcentual, com vigência imediata (levando o RRR médio para cerca de 6,6%), antes do início das negociações de ações e títulos. Entretanto, as instituições financeiras que já operam com uma RRR de 5% não se beneficiarão dessa redução, informou o banco central chinês.

Além disso, o PBoC reduziu a taxa de juros dos acordos de recompra reversa de sete dias – sua principal taxa de política monetária – em 20 pontos-base, baixando-a para 1,5%. Essa taxa também é usada para determinar as taxas de empréstimo de referência do país.

O banco central acrescentou que as taxas de juros para operações compromissadas reversas de 14 dias, bem como para operações compromissadas temporárias e reversas, continuarão a ser ajustadas de acordo com as mudanças na taxa de operações compromissadas reversas de sete dias. Fonte: Dow Jones Newswires