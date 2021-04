BC/Campos Neto: É importante passar mensagem de disciplina fiscal

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, reafirmou nesta terça-feira, 13, que o governo precisa passar a mensagem de disciplina fiscal e expressar que, após gastos excepcionais de combate à covid-19, o Brasil retomará o caminho do ajuste.

Em entrevista à Bloomberg TV, Campos Neto reconheceu que a incerteza fiscal está impondo um prêmio à curva de juros, e a reversão disso depende de “fazer o dever de casa”.

Nos últimos dias, os ruídos no mercado financeiro se ampliaram após o Broadcast revelar uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) em elaboração pelo Ministério da Economia para destravar novos programas de ajuda a empresas e trabalhadores e, no mesmo texto, liberar R$ 18 bilhões em obras fora do teto de gastos, a regra que limita o avanço das despesas à inflação. A notícia mexeu com a curva de juros e contribuiu para o dólar ganhar força ante o real na sessão desta segunda-feira.

Para o presidente do BC, o Brasil precisa “fazer o dever de casa”, para voltar a atrair capitais externos. Após saída de estrangeiros, o fluxo externo se estabilizou, afirmou ele.

Veja também