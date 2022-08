BC britânico venderá gilts mesmo que reduza juros no futuro, diz vice-presidente

reuters 09/08/2022 - 7:31 Compartilhe

Por Andy Bruce e William Schomberg

LONDRES (Reuters) – O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) continuará com planos de vender gradualmente seu vasto estoque de títulos do governo britânico, mesmo que uma desaceleração econômica eventualmente force a instituição a cortar a taxa de juros, disse o vice-presidente do banco, Dave Ramsden.

O BoE está preparado para se tornar o primeiro grande banco central a vender alguns dos títulos que comprou durante mais de uma década de afrouxamento quantitativo (QE, na sigla em inglês), com um programa de vendas de 40 bilhões de libras (49 bilhões de dólares) que deve começar no próximo mês.

Ramsden, a cargo da carteira de cerca de 1 trilhão de libras do banco, disse a Reuters ser “mais provável” que os custos de empréstimos precisem subir de novo depois de o Banco da Inglaterra ter elevado os juros na semana passada em 0,5 ponto percentual, a 1,75%.

Mas, em uma entrevista, ele também reconhecu as expectativas do mercado financeiro de que a previsão de recessão do banco pode forçá-lo a reverter o curso sobre os juros no próximo ano, cenário que Ramsden disse não ser sua projeção, mas que ele “certamente não descarta”.

Mesmo nessa situação, o processo de vender gilts pode continuar, disse ele.

“Acho que isso é consistente com a maneira como comunicamos as coisas, que vamos continuar com o ritmo de venda de títulos em segundo plano”, disse Ramsden.

Na semana passada, o BoE disse que terá uma “régua elevada” para interromper sua política de vendas de títulos, ou aperto quantitativo (QT, na sigla em inglês), em caso de turbulência no mercado econômico ou financeiro.

O banco central britânico não espera que as vendas de gilts desempenhem um grande papel no aperto das condições monetárias – ao contrário dos movimentos na taxa de juros ou das compras iniciais dos títulos – mas quer garantir que possa realizar compras de ativos novamente no futuro, se necessário.

Economistas do HSBC disseram na semana passada que as vendas não devem ter muito impacto nos rendimentos dos gilts “se bem comunicadas”, mas também alertaram que há um risco de volatilidade devido à falta de gilts de curto prazo no mercado de recompra do Reino Unido.

Ramsden disse que o banco estava ciente disso por meio de seus contatos no mercado. Embora tenha tentado ser o mais claro possível sobre seus planos de QT, o BoE estará observando como o mercado responde às suas vendas, disse ele.

“Pode haver um efeito quando realmente chegarmos a vender e você poderá ver os preços se moverem um tanto. Mas quando estamos fazendo isso, lembre-se de que estamos falando de 10 bilhões de libras por trimestre… Isso é consistente com ser gradual e previsível” , disse Ramsden.

(Reportagem de Andy Bruce)