BC britânico mantém juros em 0,1%

LONDRES (Reuters) – O banco central britânico deixou inalterada sua principal taxa de juros em 0,1% nesta quinta-feira e manteve a meta de compra de ativos em 895 bilhões de libras (1,22 trilhão de dólares).

Economistas consultados pela Reuters não esperavam mudanças na política monetária do Banco da Inglaterra após a reunião do Comitê de Política Monetária.

As autoridades votaram de forma unânime para manter os juros, mas Dave Ramsden juntou-se a Michael Saunders para votar por um fim antecipado do programa de compra de títulos do governo do banco central.

O Banco da Inglaterra elevou sua meta para compras de títulos em 150 bilhões de libras em novembro de 2020 e disse que essas compras aconteceriam ao longo de 2021.

(Reportagem de David Milliken)

