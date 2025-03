BC autoriza mudança de nome do Credit Suisse no Brasil para UBS

O Banco Central autorizou nesta sexta-feira, 28, a mudança de nome das empresas do Credit Suisse no Brasil, após a aquisição do grupo pelo UBS. Iniciado em março de 2023 e concluído em maio do ano passado.

Com a decisão do BC, o Banco Credit Suisse Brasil passa a se chamar Banco UBS Brasil. O Banco de Investimentos Credit Suisse Brasil se torna Banco do Investimentos UBS Brasil. E a Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores passa a se chamar UBS Brasil Corretora de Valores.

A aprovação do processo de troca de nomes é assinada pela chefe do Departamento de Organização do Sistema Financeiro, Carolina Pancotto Bohrer, e foi publicada no Diário Oficial da União.

A aquisição do Credit Suisse pelo UBS foi costurada pelas autoridades da Suíça após uma crise no Credit, afetado por uma série de escândalos e, em 2023, pela redução da confiança dos investidores globais no setor bancário após a quebra do Silicon Valley Bank (SVB), diante da crise nos bancos regionais nos Estados Unidos.