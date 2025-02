BC autoriza ingresso do Bradesco no John Deere, cujo capital sobe de R$ 1,6 bi para R$ 3,2 bi

O Banco Central autorizou nesta sexta-feira, 28, o ingresso do Bradesco no banco John Deere Brasil. O controle final da instituição passa a ser compartilhado entre a Deere & Company, a BBD Participações – empresa do Bradesco – e a Fundação Bradesco.

O processo foi aprovado pela diretoria colegiada do BC e publicado no Diário Oficial da União (DOU).

Na mesma edição, o BC também autorizou o aumento de capital do John Deere, de R$ 1,60 bilhão para R$ 3,20 bilhões.

No último dia 11, o Bradesco informou que havia concluído a compra de 50% do capital social do John Deere.

O banco continua com a sua marca e terá autonomia na gestão dos seus negócios, segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O executivo Alex Ferreira será o CEO do John Deere.