BC australiano perde controle da curva de juros em meio a liquidação de bônus

Por Wayne Cole

SYDNEY (Reuters) – O banco central da Austrália perdeu nesta sexta-feira todo o controle da meta de rendimento, crucial para sua política de estímulo, uma vez que os títulos sofreram a maior queda em décadas e os mercados clamaram por aumentos das taxas já em abril.

Uma semana já tórrida para a dívida ficou ainda pior quando o Reserve Bank of Australia (RBA, na sigla em inglês) novamente se recusou a defender sua meta de 0,1% para o título-chave de abril de 2024, embora seu rendimento tivesse escalado para 0,58%.

Mas a disparada acelerou, com a taxa indo a 0,823%, enquanto os rendimentos de títulos de três anos registraram seu maior aumento mensal desde 1994.

Todos os olhos estão agora voltados para a reunião de política monetária do RBA em 2 de novembro, para a qual investidores apostam que o banco central encerrará o controle da curva de rendimento (YCC) e sua orientação de nenhum aumento nas taxas de juros até 2024.

“A única conclusão que podemos tirar é que o regime do YCC está prestes a ser formalmente abandonado na reunião da próxima semana”, disse Ben Jarman, estrategista de taxas de juros do JPMorgan.

“Se for assim, é uma reviravolta surpreendente”, acrescentou. “A queda do YCC é um sinal forte, então antecipamos nossa expectativa para a primeira alta de juros do fim de 2023 para o quarto trimestre de 2022.”

Os mercados já estão bem adiantados, com contratos futuros precificando aumento do juro à vista de 0,1% para 0,25% já em abril, enquanto swaps mostram taxas acima de 1% no fim do ano.

Os rendimentos dos títulos de três anos atingiram seu nível mais alto desde meados de 2019, a 1,284%, trazendo o aumento da semana a 47 pontos-base. Para o mês, os rendimentos subiram surpreendentes 90 pontos-base, provavelmente deixando muitos investidores em forte prejuízo.

