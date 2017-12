BC australiano mantém taxa básica de juros na mínima histórica de 1,5%

O Banco Central da Austrália, conhecido como RBA, decidiu nesta terça-feira manter sua taxa básica de juros na mínima histórica de 1,5%, nível em que se encontra desde agosto do ano passado.

A decisão veio em linha com a expectativa de analistas.

Em comunicado, o presidente do RBA, Philip Lowe, reiterou que “manter a postura da política monetária inalterada nesta reunião seria consistente com o crescimento sustentável da economia e para o cumprimento da meta de inflação ao longo do tempo”. Fonte: Dow Jones Newswires.