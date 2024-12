BC anuncia novo leilão de linha, de até US$ 2 bilhões, das 12h30 às 12h35

O Banco Central anunciou um novo leilão de venda de dólares com compromisso de recompra, de até US$ 2 bilhões, entre 12h30 e 12h35 desta sexta-feira, 20. O certame será feito na modalidade pós-fixado Selic, tendo como referência a taxa Ptax de 10h, de R$ 6,0584.

As operações de venda serão liquidadas na próxima terça-feira, 24, e as operações de compra, no dia 2 de março.

Dois leilões de linha anunciados pela autarquia para esta sexta-feira, também de US$ 2 bilhões, foram cancelados por causa de “problemas no sistema”, de acordo com o BC. Mais cedo, a autoridade monetária vendeu US$ 3 bilhões em um leilão e dólares à vista, além de US$ 2 bilhões em outro leilão de linha.