BC anuncia início da rolagem dos contratos de swap cambial com vencimento em 1º/02/2024

O Banco Central anunciou nesta terça-feira, 28, que dará início nesta quarta-feira, 29, à rolagem dos contratos de swap cambial com vencimento em 1º de fevereiro de 2024, no montante de US$ 15,5 bilhões (302.248 contratos). A intenção do BC é realizar leilões diários de swap tradicional, compreendendo o período necessário para a renovação de todo o estoque vincendo em 1º/2/2024.

“O BC poderá alterar o lote ofertado a cada dia, ou mesmo acatar propostas em montante inferior à oferta, conforme as condições de demanda pelo instrumento, sem prejuízo do objetivo de rolagem integral do vencimento.”

Em comunicado divulgado na noite desta terça, o BC informou a realização do primeiro leilão para rolagem de fevereiro, com oferta de até 16 mil contratos (US$ 800 milhões). Serão oferecidos contratos para 2 de maio de 2024 e 1º de novembro de 2024.

