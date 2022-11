BC agora olha também para inflação de serviços e hiato do produto, diz diretor Guillen

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 29/11/2022 - 14:30 Compartilhe

(Reuters) – O diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, disse nesta terça-feira que em suas deliberações sobre política monetária a autarquia passou a avaliar a inflação de serviços e o hiato do produto, além de seguir olhando para o balanço de riscos e para as projeções e expectativas de inflação, como já acontecia.

Em evento do JP Morgan, Guillen disse que os desdobramentos fiscais afetam as decisões do BC por meio do balanço de riscos para a inflação.

O diretor também reiterou a mensagem de que a inflação segue em patamar elevado, apesar de reduções mais concentradas em preços voláteis e os afetados por medidas tributárias, e frisou que o BC fará “o que for necessário” para levar a inflação à meta.

(Por Isabel Versiani)

