BC adia nova rodada de consultas sobre valores esquecidos em bancos

BRASÍLIA (Reuters) – A retomada das consultas de valores esquecidos em instituições financeiras, inicialmente prevista para 2 de maio, foi adiada e não há previsão de nova data, informou o Banco Central nesta quarta-feira, citando impacto da paralisação de servidores.





O sistema foi implementado pelo BC em fevereiro deste ano e está temporariamente suspenso para aprimoramentos e liberação de novas funcionalidades.

“A greve dos servidores do BC prejudicou o cronograma de desenvolvimento das melhorias do Sistema de Valores a Receber (SVR). O prazo de retorno do SVR, inicialmente previsto para 2 de maio, será adiado. A nova data será comunicada com a devida antecedência”, disse a autarquia.

O sistema valores a receber é um serviço que possibilita às pessoas físicas e jurídicas verificarem se têm recursos esquecidos em bancos e demais instituições do sistema financeiro e, em caso positivo, saber qual o valor e como pedir a devolução.

Os servidores do BC entraram em greve no início de abril para pressionar o governo a conceder reajustes salariais. Na última semana, a greve foi suspensa, mas a categoria manteve a mobilização, com paralisações parciais diárias.

(Por Bernardo Caram)