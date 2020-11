BBVA vende operações nos EUA por US$ 11,6 bilhões

O espanhol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) anunciou nesta segunda-feira (16) que fechou um acordo para vender suas operações nos EUA ao PNC Financial Services Group, por US$ 11,6 bilhões. O valor oferecido pelos negócios nos EUA representa quase 50% do atual valor de mercado do BBVA, diz o banco em comunicado. Por volta das 6h55 (de Brasília), a ação do BBVA saltava 16,1% na Bolsa de Madri.

